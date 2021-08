Histoire de plantes – Herbal tales Scaër, 14 août 2021, Scaër.

Histoire de plantes – Herbal tales 2021-08-14 – 2021-08-14 Pépinière Aromatic Lieu-dit Lojou

Scaër Finistère Scaër

Tout au long de ses voyages à traver le monde, Annet BREURE, originaire des Pas-Bas, a récolté des histoires de plantes qu’elle nous

conte avec poésie dans la langue de Shakespeare.

Throughout her travels around the world, Annet BREURE, from Nederland, has collected stories of plants. She’ll share with us herbal tales on saturday 14th of august (in english).

izelartetbienetre@gmail.com

Tout au long de ses voyages à traver le monde, Annet BREURE, originaire des Pas-Bas, a récolté des histoires de plantes qu’elle nous

conte avec poésie dans la langue de Shakespeare.

Throughout her travels around the world, Annet BREURE, from Nederland, has collected stories of plants. She’ll share with us herbal tales on saturday 14th of august (in english).

dernière mise à jour : 2021-08-06 par