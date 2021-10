Histoire de Lire Ville de Versailles, 20 novembre 2021, Versailles.

Histoire de Lire

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Ville de Versailles

Nous sommes heureux de vous retrouver en présentiel pour la 14e édition d’Histoire de Lire qui aura lieu les 20 et 21 novembre à l’Hôtel de Ville, l’Hôtel du département et la Préfecture. Au programme : des rencontres et débats avec des auteurs, des ateliers jeunesse, des BD et le prix Youtubeurs 2021. L’affiche du Salon détourne une célèbre photographie du débarquement américain sur l’île japonaise d’Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. Intitulée « Raising the Flag on Iwo Jima », elle remporta le prix Pulitzer de 1945. Photo originale : Élévation du drapeau sur Iwo Jima – 23 février 1945 © Joe Rosenthal

Entrée libre

14e édition du Salon du livre d’histoire avec des rencontres avec les auteurs, des débats, des ateliers jeunesse

Ville de Versailles 78000 Versailles Versailles Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:30:00