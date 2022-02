Histoire de linge sale Aselqo Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Aselqo Carmes, le mardi 25 février 2020 à 14:00

Dans le cadre **des RDV de l’Environnement** proposés par la ville d’Orléans, venez participer à un **atelier Zéro Déchet** La **lessive industrielle** coûte cher et peut se révéler toxique pour l’environnement et notre santé. Mais il existe **des alternatives !** Apportez simplement 3 pots propres en verre (type confiture) et fabriquez 3 produits (2 lessives et un adoucissant) avec des produits naturels avec Justine DAVASSE, les Mouvements Zéro **15 places disponibles** **inscription obligatoire par mail** [**depr@orleans-metropole.fr**](mailto:depr@orleans-metropole.fr) **ou par téléphone 02 38 79 26 10** il est nécessaire que les personnes partcipantes soient présentes dès le début de l’animation. enfants accompagnés d’un adulte participant à l’atelier

Aselqo Carmes 13 rue de l'ange, orléans Orléans

