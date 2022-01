Histoire de l’Humanité à parti de celle de la patate espace culturel de Bondues, 18 février 2022, Bondues.

Histoire de l’Humanité à parti de celle de la patate

espace culturel de Bondues, le vendredi 18 février à 16:30

Mise en scène par Christophe Moyer. Avec les comédiens Sophie Descamps et Mehdi Abdelhakami. De la Pompadour en passant par Monsieur Patate, ce joyeux spectacle mêle références historiques et contemporaines pour nous amuser et nous faire réfléchir sur notre Histoire. Et par le rire, la peur, la tendresse, l’empathie, amener petits et grands à se questionner sur la vie de leurs ancêtres et la leur à travers celle de la patate. A partir de 6 ans. 1 h.

4 et 6 euros

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues Nord



