Saint-Germain-Nuelles Carrières de Glay,Hameau de Glay 69210 St Germain Nuelles Rhône, Saint-Germain-Nuelles Histoire de l’habitat local en pierres dorées depuis plus de 500 ans Carrières de Glay,Hameau de Glay 69210 St Germain Nuelles Saint-Germain-Nuelles Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Germain-Nuelles

Histoire de l’habitat local en pierres dorées depuis plus de 500 ans Carrières de Glay,Hameau de Glay 69210 St Germain Nuelles, 18 septembre 2021, Saint-Germain-Nuelles. Histoire de l’habitat local en pierres dorées depuis plus de 500 ans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Carrières de Glay ,Hameau de Glay 69210 St Germain Nuelles

Venez découvrir comment depuis plusieurs siècles, les hommes ont exploité, sculpté, les pierres jaunes de la carrière de Glay . Tout ce savoir-faire, transmis de génération en génération de tailleurs de pierre a façonné notre habitat régional et nos magnifiques hameaux et villages alentours. Encore aujourd’hui des sculpteurs, forgerons et passionnés de ce site, font revivre l’histoire de ces lieux magiques qui ont été classés au Géopark de l’Unesco en 2018. Découverte de l’histoire des carrières et de la construction de l’habitat local depuis 500 ans. Carrières de Glay,Hameau de Glay 69210 St Germain Nuelles 69210 St Germain Sur l’Arbresle chemin des carrières Saint-Germain-Nuelles Saint-Germain-sur-l’Arbresle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Germain-Nuelles Autres Lieu Carrières de Glay,Hameau de Glay 69210 St Germain Nuelles Adresse 69210 St Germain Sur l'Arbresle chemin des carrières Ville Saint-Germain-Nuelles lieuville Carrières de Glay,Hameau de Glay 69210 St Germain Nuelles Saint-Germain-Nuelles