Histoire de l’esclavage dans l’Océan Indien : Sur la route des engagés indiens et chinois Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Histoire de l’esclavage dans l’Océan Indien : Sur la route des engagés indiens et chinois Maison de quartier des Dervallières Accoord, 11 mai 2022, Nantes. 2022-05-11

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre. Documentaire de William Cally. La Réunion a été une terre d’exil forcé pour de nombreux esclaves.Ce film célèbre ce que ces travailleuses et travailleurs du passé ont été et ce qu’ils ont insufflé à jamais au coeur du peuple réunionnais.La projection sera suivie d’une rencontre-débat avec l’universitaire Jean Aimé Rakotoarisoa. Projection proposée par Hetsika. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Maison de quartier des Dervallières Accoord Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier des Dervallières Accoord Adresse 5 Rue Auguste Renoir Ville Nantes lieuville Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Histoire de l’esclavage dans l’Océan Indien : Sur la route des engagés indiens et chinois Maison de quartier des Dervallières Accoord 2022-05-11 was last modified: by Histoire de l’esclavage dans l’Océan Indien : Sur la route des engagés indiens et chinois Maison de quartier des Dervallières Accoord Maison de quartier des Dervallières Accoord 11 mai 2022 Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique