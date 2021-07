Metz Église Saint-Maximin Metz, Moselle Histoire de l’église et présentation des vitraux de Jean Cocteau Église Saint-Maximin Metz Catégories d’évènement: Metz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Maximin Gratuit. Entrée libre. La visite commentée se fait en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Pénétrez dans l’église Saint-Maximin et admirez l’œuvre vitrailliste réalisée par Jean Cocteau qui constitue sans conteste son dernier grand chef-d’œuvre, achevé pour l’essentiel à titre posthume. Église Saint-Maximin 61 rue Mazelle, 57000 Metz Metz Moselle

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

