Histoire de l’écriture: cours 3/6 Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Saint-Paul-Flaugnac

Histoire de l’écriture: cours 3/6 Saint-Paul-Flaugnac, 12 mai 2022, Saint-Paul-Flaugnac. Histoire de l’écriture: cours 3/6 Le 3ème Lieu 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac

2022-05-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-12 Le 3ème Lieu 69 impasse du château

Saint-Paul-Flaugnac Lot Saint-Paul-Flaugnac Cours 3 :

Pourquoi l’alphabet a-t-il été inventé ?

Comment en sommes-nous arrivés à créer l’alphabet ?

Langues et écritures, comment ça marche ? A noter que les cours sont thématiques, vous pouvez donc venir quand vous voulez. Découvrez l’histoire de l’écriture dans une suite de cours thématiques, chronologiques et interactifs où chacun peut participer, questionner, réagir à tout moment. fredericdaubie@hotmail.fr Cours 3 :

Pourquoi l’alphabet a-t-il été inventé ?

Comment en sommes-nous arrivés à créer l’alphabet ?

Langues et écritures, comment ça marche ? A noter que les cours sont thématiques, vous pouvez donc venir quand vous voulez. Le 3ème Lieu

Le 3ème Lieu 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT CVL Castelnau-Montratier

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Paul-Flaugnac Autres Lieu Saint-Paul-Flaugnac Adresse Le 3ème Lieu 69 impasse du château Ville Saint-Paul-Flaugnac lieuville Le 3ème Lieu 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Departement Lot

Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-flaugnac/

Histoire de l’écriture: cours 3/6 Saint-Paul-Flaugnac 2022-05-12 was last modified: by Histoire de l’écriture: cours 3/6 Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 12 mai 2022 Lot Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac Lot