Dans l’Antiquité, déjà, les grecs étaient divisés sur le concept d’atome. Démocrite, au Vème siècle avant notre ère, l’avait introduit en tant que brique ultime de matière (l’étymologie signifie « insécable »). Un siècle plus tard, Aristote était anti-atomiste! L’histoire racontée dans cette conférence est bien étrange. C’est au seuil du XXème siècle, au moment précis où l’atome se révèle divisible (en électrons et noyau), complexe, où il cesse d’être insécable, que sa réalité est enfin admise ! Cette conférence raconte les épisodes de cette guerre du XIXème siècle entre les chimistes de toute l’Europe. Le 1er Congrès International de Chimie réuni à Karlsruhe en 1860, naîtra de cette polémique. Conférence par Aurore Faure Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

