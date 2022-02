HISTOIRE DE L’ART – LES ARTS DECOS AUTOUR DE NAPOLEON III Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Pour la 26 ème saison, les Amis de Pézenas, organisent un cycle de 8 conférences d’histoire de l’Art au théâtre Municipal de Pézenas.

A 15 h au Théâtre Municipal : Les arts décoratifs autour de Napoléon III par Dominique Lemaitre-Mory, graveur d’estampes. Pour la 26 ème saison, les Amis de Pézenas, organisent un cycle de 8 conférences d’histoire de l’Art au théâtre Municipal de Pézenas.

