HISTOIRE DE L’ART : « LE CORPS DU MOYEN ÂGE (10-15E) VÊTEMENT ET DANSE »

**Le corps du moyen âge (10-15e) vêtement et danse, par Clément Wingler** Sur une période de plusieurs siècles en Occident le développement du christianisme, des grandes villes d’échanges codifient l’usage des corps, par les vêtements que l’on porte ou rejette et par le jeu et la danse. Un parcours du corps par la culture Une conférence d’histoire de l’art organisée par l’associations Préfigurations

Découvrons lors de cette conférence : Le corps du moyen âge (10-15ème), ses vêtements et les danses Médiathèque Colette Mail de l’Île-de-France Lisses Lisses Essonne

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00

