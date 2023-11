Histoire de l’art : Christophe Comentale à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Le mardi 14 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Catherine Soullard à l’occasion de la parution de son roman « Je ne serai pas toujours là » aux Éditions Marie Romaine.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir “Cent ans d’art en Chine : 1920-2020” publié aux Éditions du Canoë.

Cette monographie est indispensable pour quiconque s’intéresse à l’art chinois. Fruit d’un travail colossal, elle donne à voir et à découvrir plus de 200 artistes . Un ouvrage de référence à la fois pour les néophytes, les amateurs et les historiens de l’image.

Christophe Comentale est sinologue, docteur en histoire de l’art et d’archéologie de la Chine. Il est également conservateur en chef honoraire au Muséum national d’histoire naturelle. Emmanuel Lincot est fondateur et Directeur du Séminaire de recherche : Les Routes de la Soie.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

