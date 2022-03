Histoire de l’art à la carte / Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Histoire de l’art à la carte / Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Musée d’arts de Nantes, 1 avril 2022, Nantes. 2022-04-01

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne du jeudi : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Quatre thématiques vous sont proposées pour découvrir de manière approfondie un pan des collections du musée, du 13e siècle à l’époque contemporaine.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Le passage du temps et le rapport à la mémoire ont nourri les pratiques de nombreux artistes à travers une grande diversité de médiums. Des œuvres à dimension universelle ou plutôt autobiographique à découvrir au deuxième étage du Cube. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Histoire de l’art à la carte / Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Musée d’arts de Nantes 2022-04-01 was last modified: by Histoire de l’art à la carte / Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Musée d’arts de Nantes Musée d'arts de Nantes 1 avril 2022 Musée d'arts de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique