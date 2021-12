Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Histoire de l’art à la carte / Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Histoire de l’art à la carte / Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Musée d’arts de Nantes, 31 mars 2022, Nantes. 2022-03-31

Horaire : 19:15 20:45

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne du jeudi : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Quatre thématiques vous sont proposées pour découvrir de manière approfondie un pan des collections du musée, du 13e siècle à l’époque contemporaine.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Les collections d’art contemporain : le temps, la mémoire Le passage du temps et le rapport à la mémoire ont nourri les pratiques de nombreux artistes à travers une grande diversité de médiums. Des œuvres à dimension universelle ou plutôt autobiographique à découvrir au deuxième étage du Cube. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes