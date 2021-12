Histoire de l’alimentation Auditorium des Champs Libres, 5 février 2022, Rennes.

Histoire de l’alimentation

Auditorium des Champs Libres, le samedi 5 février 2022 à 15:00

Manger. Rien de plus trivial et de plus complexe à la fois. Se nourrir est un besoin physiologique vital, mais aussi un savoir et un apprentissage, autrement dit une culture. Du Moyen‑Orient au monde occidental, Florent Quellier, professeur des universités en Histoire moderne de l’Université d’Angers et Christophe Badel, professeur des universités en Histoire romaine à l’Université de Rennes 2, nous invitent à comprendre comment s’élaborent, se transmettent et se modifient les cultures alimentaires des hommes et des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Et si le fait culinaire définissait l’humanité dans ce qu’elle a de plus intime et de plus publique ? Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Histoire de l’alimentation_, _de la Préhistoire à nos jours_ (éd. Belin, 2021).

Gratuit, Réservation conseillée pour avoir une place face à l’interprète

Rencontre amplifiée et interprétée en LSF

Auditorium des Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 RENNES Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T16:30:00