Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans Histoire de la ville de Trieste Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Histoire de la ville de Trieste Musée des Beaux Arts, 15 janvier 2022, Orléans. Histoire de la ville de Trieste

Musée des Beaux Arts, le samedi 15 janvier 2022 à 15:00

De par sa situation géographique, Trieste a hérité d’une histoire riche, complexe et mal connue. Seul débouché maritime de l’empire austro-hongrois, ville cosmopolite à la fois italienne, slave et germanique, elle a beaucoup souffert durant les deux guerres. Elle est aujourd’hui un port italien ouvert sur le monde.

Entrée libre au tarif de 4 € pour les adhérents et 5 € pour les non adhérents

Trieste, une ville, un mélange de cultures italienne, slave et germanique Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T15:00:00 2022-01-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans