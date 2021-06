Planay Galerie hydraulica Planay, Savoie Histoire de la vallée et jeu « Cherche et trouve l’Electrobus » Galerie hydraulica Planay Catégories d’évènement: Planay

L’animation propose une rapide présentation de la Galerie pour introduire les activités autour de l’Electrobus. Dans un premier temps, les enfants participent au jeu du « Cherche et trouve l’Electrobus» dans le musée. Ils parcourent le musée à la recherche de différentes images à retrouver parmi celles de l’exposition tout en découvrant l’évolution des moyens de transport dans la vallée. Dans un second temps, un atelier manuel invite les enfants à construire leur propre Electrobus ! Découvre l’histoire de la vallée au travers d’un jeu d’observation suivi d’un atelier manuel Galerie hydraulica Villard du Planay, 73350 Planay, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Planay Savoie

