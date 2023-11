Histoire de la rue Drouot, par l’association 9e Histoire Bibliothèque Drouot Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion du quarantième anniversaire de la bibliothèque Drouot, l’association 9e Histoire vient nous raconter l’histoire de la rue Drouot, anciennement connue sous le nom « Neuve-de-la-Grange-Batelière ».

La rue Drouot est aujourd’hui, essentiellement connue pour sa mairie abritée dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, l’Hôtel d’Augny, et pour son hôtel des ventes, l’Hôtel Drouot, et les commerces qui lui sont associés (cabinets d’expertise, locaux de commissaires-priseurs, magasins d’antiquaires et de timbres…).

Saviez-vous qu’elle fut autrefois le siège d’un Cercle privé, le Jockey Club, d’un célèbre journal, Le Figaro, d’une Académie de musique, de divers hôtels particuliers et du mythique Golf Drouot, point de ralliement des « yéyés » ?

L’association 9e Histoire vous racontera son histoire.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

Libre de droits