Histoire de la physique : de Laplace à Bohr, des fluides impondérables à l’atome Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, 8 novembre 2021, Nyons.

Histoire de la physique : de Laplace à Bohr, des fluides impondérables à l’atome

Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, le lundi 8 novembre à 15:00

Après avoir surmonté les obstacles de la pseudoscience aristotélicienne, qui opéra sur les esprits une paralysie millénaire sur tout le bassin méditerranéen ; après la division mentale de la période médiévale entre les sphères du monde sublunaire et de la quintessence ; après les rigueurs cléricales punitives en Europe occidentale, induites par la contre-réforme, la science avait commencé, avec Newton, Pascal, Huygens, Fermat, Leibniz et d’autres, à sortir la tête de l’eau et à s’engouffrer dans une démarche de rationalisation et d’expérimentation qui annonçait le mariage possible entre physique et mathématique. Cette conférence portera sur ce que l’on désignera à la fin du XIXe siècle par le terme de « fluides impondérables », lumière, gaz, chaleur, électromagnétisme, qui n’obéissaient pas à la sacro-sainte physique newtonienne, et nous amènera, avec l’atome pré quantique, vers la fin du rêve déterministe de Laplace.

Entrée réservée aux adhérents, réservation conseillée

Conférence de Robert Gleize, agrégé de physique

