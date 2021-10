Histoire de la musique en 66 minutes PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 7 novembre 2021, Marseille.

Histoire de la musique en 66 minutes

PIC (Pôle Instrumental Contemporain), le dimanche 7 novembre à 15:30

Comment raconter la musique aux plus jeunes d’entre nous? L’Histoire de La Musique en 66 Minutes nous immerge dans trois grandes périodes de l’évolution musicale : l’âge classique autour de Bach, Mozart et Beethoven; le romantisme de Schubert, Rossini puis Wagner; le monde moderne avec Debussy, Stravinsky et enfin Ravel. En complicité avec les musiciens de l’Ensemble Télémaque et porté par la mise en scène déjantée d’Agnès Audiffren, un comédien – Olivier Pauls – voyagera dans le temps à la recherche du plus grand de tous les compositeurs … Renseignements et réservations : [info@ensemble-telemaque.com](mailto:info@ensemble-telemaque.com) Entrée libre VENIR AU PIC Pôle Instrumental Contemporain 36, montée Antoine Castejon 13016 Marseille

Entrée libre

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-11-07T15:30:00 2021-11-07T16:30:00