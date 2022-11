Histoire de la mouette et du chat qui lui a apprit à voler Plan-d’Orgon Plan-d'Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Plan-d’Orgon La Compagnie Elliptique présente « Histoire de la mouette et du chat qui lui a apprit à voler » d’après l’œuvre de Luis Sepulveda.



La médiathèque de Plan d’Orgon propose, en partenariat avec Provence en scène, ce joli spectacle poétique de marionnettes au Centre Paul Faraud. Spectacle « Histoire de la mouette et du chat qui lui a apprit à voler » au Centre Paul Faraud. +33 4 90 73 25 61 Médiathèque de Plan d’Orgon Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon

