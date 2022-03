Histoire de la mécanique quantique Auditorium Pierre Lehmann d’IJCLab,bat 200 du centre d’Orsay de l’Université Paris Saclay, 24 mars 2022, Orsay.

La prochaine conférence de la section locale Paris-Sud de la SFP ( Société Française de Physique) sera donnée par Alain Aspect. Cette conférence aura lieu le jeudi 24 mars à 16h à l’Auditorium Pierre Lehmann d’IJCLab, bat 200 du centre d’Orsay de l’Université Paris Saclay et sur zoom Le pass sanitaire sera demandé en présentiel. Il sera également demandé en présentiel de s’inscrire sur le site ci dessous. ( le nombre de personnes est limité à 70 dans l’Auditorium Pierre Lehmann ) [[https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7875/](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7875/)](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7875/) où vous trouverez des renseignements ( le mot de passe zoom sera mis sur ce site le matin de la conférence ) Les prochaines conférences seront données par * Thibault Damour le 14 avril ( 100 ans de Relativité Générale ) * Sylvain Ravy le 23 mai ( Rosalind Franklin : du graphite, des virus et un peu d’ADN) * Julie Grollier le 11 octobre (Biologie et spintronique ) La conférence restera ensuite disponible sur la playlist YouTube de la section Paris-Sud : [[https://bit.ly/3IU6dI1](https://bit.ly/3IU6dI1)](https://bit.ly/3IU6dI1), où l’on peut trouver les conférences précédentes, en particulier les plus récentes : [Francois Graner et Stefano Panebianco ( l’électricité nucléaire : questions ouvertes et points de vue)](https://www.youtube.com/watch?v=XgrtFFELRTc&list=PLaEASrX3stq4VjR74_N1CLBIPBAaYkM0u&index=17) [Lionel Quettier ( Développements récents des matériaux supraconducteurs](https://www.youtube.com/watch?v=sSjo_Z1eJA4&list=PLaEASrX3stq4VjR74_N1CLBIPBAaYkM0u&index=14) [Michel Spiro ( L’histoire des astroparticules )](https://www.youtube.com/watch?v=74T9o1UB5N8&list=PLaEASrX3stq4VjR74_N1CLBIPBAaYkM0u&index=13) [Marie-Paule Cani ( L’informatique graphique au service de la créativité )](https://www.youtube.com/watch?v=RqyYmZXjYdI&list=PLaEASrX3stq4VjR74_N1CLBIPBAaYkM0u&index=12)[Sylvain David ( Quelle filière nucléaire pour quel cycle de combustible ? )](https://www.youtube.com/watch?v=xfWefjq2tCE)

Des questions d’Einstein aux qubits : la seconde révolution quantique

