 » Histoire de la lumière : approches symboliques, artistiques et scientifiques  »

Chez soi, le mardi 23 mars à 18:00

«Quand les plus savants des hommes m’auront appris que la lumière est une vibration, qu’ils m’en auront calculé la longueur d’onde, quel que soit le fruit de leurs travaux raisonnables, ils ne m’auront pas rendu compte de ce qui m’importe dans la lumière, de ce que m’apprennent un peu d’elle mes yeux, de ce qui me fait différent de l’aveugle et qui est matière à miracle et non point objet de raison.» Louis Aragon -Le Paysan de Paris-1926

En visio conférence sur le site de l' Université Pour Tous du Tarn Conférence animée par Mme Aurore Fauré, enseignante passionnée de science

