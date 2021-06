Histoire de la IXe Théâtre La Criée, 30 juin 2021-30 juin 2021, Marseille.

Histoire de la IXe

Théâtre La Criée, le mercredi 30 juin à 20:30

Histoire de la IXe Beethoven (1770-1827) | Récitant Erik Orsenna Violoncelle Henri demarquette | Piano Michel Dalberto Voici l’histoire de la Neuvième, la plus célèbre des symphonies de Beethoven et de toutes les symphonies de l’Histoire de la musique. Accompagné par deux de nos meilleurs concertistes internationaux, Michel Dalberto, au piano et Henri Demarquette, au violoncelle, Erik Orsenna, de l’Académie française, visitera l’œuvre et l’histoire du génie Beethoven, le plus fort et le plus fragile, le plus humain des hommes, dont l’Ode à la joie, final de la Neuvième symphonie, est devenue l’hymne de l’Europe ! +++ INFORMATIONS PRATIQUES +++ ▪ Dates :Mer. 30 Juin 2021, 20h30 ▪ Durée : 1h15 ▪ Tarif B ▪ Informations : [[https://www.theatre-lacriee.com/…/histoire-de-la-ixe.html](https://www.theatre-lacriee.com/…/histoire-de-la-ixe.html)](https://www.theatre-lacriee.com/…/histoire-de-la-ixe.html) ▪ Réservations : [[https://theatre-lacriee.notre-billetterie.com/billets](https://theatre-lacriee.notre-billetterie.com/billets)](https://theatre-lacriee.notre-billetterie.com/billets).

de 12.00 à 35.00 €

♫♫♫

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



