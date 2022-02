Histoire de la cuisine française Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Histoire de la cuisine française Cité des sciences et de l’Industrie, 1 février 2022, Paris. Histoire de la cuisine française

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 1 février à 19:00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quand fut inventée la gastronomie française ? Quand a -t-elle gagné ses lettres de noblesse ? Quelles furent les premières recettes prestigieuses ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T19:00:00 2022-02-01T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Histoire de la cuisine française Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-01 was last modified: by Histoire de la cuisine française Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 1 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris