Histoire de la Coulée Verte Auxerre, 18 septembre 2021, Auxerre.

Histoire de la Coulée Verte 2021-09-18 – 2021-09-12

Auxerre Yonne

Dans le cadre de l’année européenne du rail, l’Office de Tourisme vous propose des visites guidées pédestres de la Coulée Verte, autrefois utilisée comme voie de chemin de fer entre Auxerre et Gien.

Visites à 9h30 et 14h : Direction Auxerre (1h)

Visites à 11h et 15h30 : Direction Gien (1h30)

Gratuit

Départ place Achille Ribain

info@ot-auxerre.fr +33 3 86 52 06 19

