Alors que la Commune vit ses dernières heures et que les barricades tombent les unes après les autres, des fédérés improvisent un camp retranché dans le cimetière du Père-Lachaise. Des combats font rage entre les tombes et le 27 mai 1871, les 147 derniers communards sont alignés sur un mur du cimetière puis fusillés. C’est le tristement célèbre mur des Fédérés. Le lendemain, la dernière barricade tombe. Ces évènements font du Père-Lachaise le symbole de la lutte et du sacrifice des Communards.

Suivez Guillaume, votre guide des légendes et fin connaisseur du cimetière. Cette fois, il vous emmène faire une « montée au mur », véritable pèlerinage sur les tombes de celles et ceux qui ont fait les grandes heures de la Commune. Jules Vallès, Jean-Baptiste Clément, Eugène Pottier, Jules Joffrin, Charles Delescluze, Leo Frankel sans oublier le sinistre Adolphe Thiers, chef du gouvernement et bourreau de la Commune. Autant de destins oubliés ou presque à découvrir pour que vive et survive l’âme de cette glorieuse utopie sociale encore trop méconnue.

