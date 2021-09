Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines HISTOIRE DE LA CHIRURGIE DANS L’ANTIQUITÉ ET AU MOYEN-ÂGE Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

La chirurgie grecque d’Hérophile à Galien par Antoine Pietrobelli, maître de conférences HDR en langue et littérature grecques, Université de Reims Champagne-Ardenne

Sur inscription – Cycle de 5 conférences Tarif Versaillais : 70.49€ – Non Versaillais : 88.12€

