Caen Calvados Le festival de jeux qui réunit néophytes et passionnés revient pour sa 15e édition.

L’association Éphémère a prévu de nombreuses réjouissances : jeux de rôle, de plateau, de cartes, de figurines, escape rooms, jeux vidéo, auteurs, soirée intrigue, tombola… Sans oublier la boutique et un espace de restauration sur place.

© Tom Hunt

contact@association-ephemere.org
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.association-ephemere.org%2Fhistoire-de-jouer%3Ffbclid%3DIwAR2MYFeqlvX8T72HEqbBHH54QRFpN4mnT3_ST_nMK2IzQhdBeS_MrrWsx60&h=AT0DYP6LPKyBqQN50EWCFRiMMeoaD4v

