Histoire de jouer, les échecs Épinac, 15 juillet 2022

Histoire de jouer, les échecs

Salle des fêtes d’Epinac Épinac Saône-et-Loire

2022-07-15 – 2022-07-15

Épinac

Saône-et-Loire

EUR Nous proposons aux participants de découvrir ce fameux jeu de société.

Tout au long de cette séance les familles s’exercent et explorent les règles et les stratégies. Nous rythmons la séance par des séquences d’histoires et d’archives autour du jeu.

Épinac

