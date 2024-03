Histoire de Jouer 17 Festival rôliste Centre d’animation La Prairie Caen, dimanche 7 avril 2024.

Histoire de Jouer 17 Festival rôliste Centre d’animation La Prairie Caen Calvados

L’association Éphémère est heureuse et fière de vous annoncer la 17ème édition de son festival Histoire de jouer !

« Histoire De Jouer (ou H2J) est un festival familial de jeux visant à réunir néophytes et passionnés, petits et grands, dans des parties de jeux ludiques.

Cette 17ème édition se tiendra les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 à la MJC de la Prairie, 11 avenue Albert Sorel, à Caen.

Les portes du festival seront ouvertes au public de 10h à 18h30. Des animations auront lieu également le samedi 6 dans la soirée sur réservation.

Au programme cette année : des parties de jeu de rôlesjeux de plateau et cartesjeux de bois ou encore jeux de figurines des jeux de pistesune initiation à la peinture de figurinedes rencontres avec des auteurs et autrices de jeux et des illustratriceset une grande tombola permettant de remporter de nombreux lots !

Il sera possible de vous restaurer et de vous désaltérer sur place le midi et de déguster crêpes et gâteaux tout au long de la journée grâce à notre cafétéria.

Entrée gratuite (sauf réservations le samedi soir). Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

Centre d’animation La Prairie 11 avenue Albert Sorel

Caen 14000 Calvados Normandie hcontact@association-ephemere.org

