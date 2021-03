Histoire de jardins, histoire de légumes, histoire de famille… récits autour de la biodiversité cultivée dans les Jardins du Perrier Jardin du Perrier, 6 juin 2021-6 juin 2021, Die.

Nous proposons des visites mettant en lumière la question de la transmission autour des plantes cultivées : plantes alimentaires, plantes compagnes, légumes du potager d’hier et d’aujourdhui: que racontent les plantes domestiquées par les hommes? L’association sources et racines vous accueillera cette année pour une visite des Jardins du Perrier, et vous emmènera cheminer dans l’histoire de leurs usages anciens et actuels, nous observerons les vestiges des cultures anciennes, les plantes et les chemins, les autres espèces qui y vivent et en dépendent. Une reflexion en mirroir sur les plantes et l’histoire des lieux.

prendre contact avec l’association pour vous inscrire par mail

que racontent les plantes domestiquées par les hommes? histoires des plantes et de la transmission de la biodiversité alimentaire

Jardin du Perrier 26150 Die Die



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T16:00:00