Paris Galerie du Montparnasse île de France, Paris « Histoire de Graffeuses » par Hortense Belhôte Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Histoire de Graffeuses » par Hortense Belhôte Galerie du Montparnasse, 9 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Histoire de graffeuses. Cours spectaculaire d’Hortense Belhôte De Paris à Melbourne, de Vigée Le Brun à Lady Pink, des vulves néolithiques au mouvement Hip hop, une libre archéologie des femmes artistes qui débordent dans l’espace public. Instagram d’Hortense Belhôte Hortense Belhôte est actrice, autrice et professeure d’histoire de l’art dont l’une des spécialités est la « conférence performée ». Expositions -> Street-art Galerie du Montparnasse 55 rue du Montparnasse Paris 75014

6 : Edgar Quinet (197m) 4 : Vavin (242m)

Contact :BOITAQUEER boitaqueer@gmail.com https://www.instagram.com/boitaqueer/ boitaqueer@gmail.com Expositions -> Street-art Étudiants;Urbain;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-09T20:00:00+01:00_2021-11-09T22:00:00+01:00

Manon Le roux

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie du Montparnasse Adresse 55 rue du Montparnasse Ville Paris lieuville Galerie du Montparnasse Paris