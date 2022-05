Histoire de Desman Estoher Estoher Catégories d’évènement: Estoher

Estoher, le samedi 2 juillet à 10:00 Sur inscription, limité à 20 personnes

Animation autour du Desman des Pyrénées, petit mammifère semi-aquatique des rivières du Conflent. Ce moment ludique le long de la rivière d’Estoher se poursuivra par un pique-nique tiré du sac. Estoher Mairie d’Estoher Estoher Pyrénées-Orientales

2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T13:00:00

