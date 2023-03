Histoire de coupe #2 – Lecture géologique Saint-Chels Saint-Chels Catégories d’Évènement: Lot

Histoire de coupe #2 – Lecture géologique, 2 août 2023, Saint-Chels

2023-08-02 10:00:00 – 2023-08-02 12:30:00

Inscription en ligne

L’adresse précise du lieu de visite est donnée lors de l’inscription La coupe de référence géologique de Saint-Chels est protégée par le classement de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot. A y regarder de plus près, elle nous révèle un pan de la longue histoire géologique du Causse. Venez la déchiffrer avec le géologue Thierry Pélissié ! Sur place un covoiturage sera organisé pour le déplacement sur différents sites d’intérêt.

Une exposition sur les fossiles des phosphatières sera visible sur la commune du 29 juillet au 18 août à la salle des fêtes.

