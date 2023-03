Histoire de coupe #1 / Lecture géologique Larnagol Larnagol Catégories d’Évènement: Larnagol

Lot Larnagol La coupe du Pech Affamat est une coupe de référence géologique classée dans la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot. Depuis de nombreuses années, des inscriptions d’imitation d’art rupestre et des tags sont dessinés sur la coupe, aujourd’hui protégée pour son intérêt géologique. Faut-il conserver ces tags et inscriptions, ou les effacer ? Derrière ce débat, se cache la complexe question de la conservation du patrimoine géologique. Découvrez la coupe et son histoire avec l’équipe de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot et Thierry Pélissié, géologue. Cette animation est proposée dans le cadre des journées nationales de la géologie.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

