Histoire de boire Tiers-lieu Parade, 7 avril 2022, Arles.

Histoire de boire

Tiers-lieu Parade, le jeudi 7 avril à 20:00

Histoire de boire, des conférences participatives, illustrées et gesticulées. Histoire(s) à boire et à manger ! Venez participer à la première avec Emmanuel Zareie, sur le modèle d’un cabinet de curiosité(s), pour découvrir des objets et des événements qui bousculent nos représentations de l’Histoire, détricoter et en discuter un verre à la main ! ? Buvette sur place avec bière locale, vins et limonade au basilic ? Adhésion à l’association Parade, à partir de 1€, prix libre ℹ️ Réservations et informations : envoyez un message ici ou par mail à [parade@bazaretcie.com](mailto:parade@bazaretcie.com) ? Pensez à prendre du liquide No CB

Adhésion à l’association : 1€ prix libre

Tiers-lieu Parade 7 rue de la Roquette, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T22:00:00