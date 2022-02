Histoire de Berthenicourt Berthenicourt Berthenicourt Catégories d’évènement: Aisne

Berthenicourt

Histoire de Berthenicourt Berthenicourt, 19 novembre 2022, Berthenicourt. Histoire de Berthenicourt Berthenicourt

2022-11-19 – 2022-11-19

Berthenicourt Aisne Berthenicourt Samedi 19 novembre 2022 20h

Mairie de Berthenicourt

Un hommage au grand-père de la narratrice qui l’a élevée au moulin de Berthenicourt. Cette histoire se réfère à son ouvrage composé de quatre cahiers

joliment illustrés. Des origines celtiques du village jusqu’aux années 1930, Marie-France vous invite à un voyage dans le temps.

Entrée libre Samedi 19 novembre 2022 20h

Mairie de Berthenicourt

Un hommage au grand-père de la narratrice qui l’a élevée au moulin de Berthenicourt. Cette histoire se réfère à son ouvrage composé de quatre cahiers

joliment illustrés. Des origines celtiques du village jusqu’aux années 1930, Marie-France vous invite à un voyage dans le temps.

Entrée libre 02100.brg@gmail.com Samedi 19 novembre 2022 20h

Mairie de Berthenicourt

Un hommage au grand-père de la narratrice qui l’a élevée au moulin de Berthenicourt. Cette histoire se réfère à son ouvrage composé de quatre cahiers

joliment illustrés. Des origines celtiques du village jusqu’aux années 1930, Marie-France vous invite à un voyage dans le temps.

Entrée libre Unsplash

Berthenicourt

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Berthenicourt Autres Lieu Berthenicourt Adresse Ville Berthenicourt lieuville Berthenicourt Departement Aisne

Berthenicourt Berthenicourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berthenicourt/

Histoire de Berthenicourt Berthenicourt 2022-11-19 was last modified: by Histoire de Berthenicourt Berthenicourt Berthenicourt 19 novembre 2022 Aisne Berthenicourt

Berthenicourt Aisne