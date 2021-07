« Histoire d’attributs » Musée de la Cour d’Or, 18 septembre 2021, Metz.

« Histoire d’attributs »

Musée de la Cour d’Or, le samedi 18 septembre à 16:15

### Que peuvent avoir en commun des divinités gallo-romaines et orientales, des saints et des grands personnages ? Des attributs ! Ces éléments qui les caractérisent et permettent de les identifier n’auront plus de secret pour vous après cette visite !

Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. Type de visite : visite adultes.

Que peuvent avoir en commun des divinités gallo-romaines et orientales, des saints et des grands personnages ? Des attributs !

Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:15:00