Histoire d’algues – Fête de la Bretagne Saint-Pabu, 14 mai 2022, Saint-Pabu.

Histoire d’algues – Fête de la Bretagne Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu

2022-05-14 – 2022-05-15 Rue de Tariec Maison des Abers

Saint-Pabu Finistère Saint-Pabu

À l’occasion de la fête de la Bretagne les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022, la Maison des Abers – Ti an Aberioù vous invite à la découverte des algues et de leurs usages.

PROGRAMME :

Samedi 14 mai :

• Témoignages historiques autour des fours à goémon de Corn ar Gazel par des conteurs et des collecteurs des associations Dastum Bro-Leon et Douar ha Mor, en breton et en français.

• Repas à base d’algues (sur réservation).

• Histoires et chants en breton et en français sur la vie des goémoniers autrefois, à la suite du repas.

Dimanche 15 mai :

• Sortie sur l’estran pour découvrir la diversité des algues et les récolter (sur réservation).

• Projection du film « Recette de cuisine : faire son tartare d’algues ».

• Chasse au trésor « Sur les pas de Goémine » (sur réservation).

contatc@maisondesabers.fr +33 2 98 89 75 03

À l’occasion de la fête de la Bretagne les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022, la Maison des Abers – Ti an Aberioù vous invite à la découverte des algues et de leurs usages.

PROGRAMME :

Samedi 14 mai :

• Témoignages historiques autour des fours à goémon de Corn ar Gazel par des conteurs et des collecteurs des associations Dastum Bro-Leon et Douar ha Mor, en breton et en français.

• Repas à base d’algues (sur réservation).

• Histoires et chants en breton et en français sur la vie des goémoniers autrefois, à la suite du repas.

Dimanche 15 mai :

• Sortie sur l’estran pour découvrir la diversité des algues et les récolter (sur réservation).

• Projection du film « Recette de cuisine : faire son tartare d’algues ».

• Chasse au trésor « Sur les pas de Goémine » (sur réservation).

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu

dernière mise à jour : 2022-03-07 par