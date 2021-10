Histoire contée pour fêter halloween Lanvellec, 31 octobre 2021, Lanvellec.

Histoire contée pour fêter halloween La combe aux ânes 1 traou deffen Lanvellec

2021-10-31 – 2021-10-31 La combe aux ânes 1 traou deffen

Lanvellec Côtes d’Armor Lanvellec

Le petit âne Marin et les carottes géantes ! Un conte animé pour un fête d’Halloween inoubliable.

Le petit âne Martina été capturé par une sorcière ! Qui va pouvoir aider Martin dans cette mésaventure ?? Un conte animé, drôle, et rempli de tendresse.

40 minutes pour vivre l’aventure extraordinaire d’un petit âne et fêter Halloween!!

Une boisson à base de potion magique sera offert aux enfants et aux parents !

Tout public à partir de 3 ans, la présence d’un parent est obligatoire. Places limitées.

Déguisements bienvenus pour les enfants et accompagnateurs.

contact@lacombeauxanes.com +33 7 50 69 38 26 http://www.lacombeauxanes.com/

