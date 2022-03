Histoire contée de Berthollet : Narration et lectures à voix haute Musée de la chimie Jarrie Catégories d’évènement: Isère

Jarrie

Histoire contée de Berthollet : Narration et lectures à voix haute Musée de la chimie, 14 mai 2022, Jarrie. Histoire contée de Berthollet : Narration et lectures à voix haute

Musée de la chimie, le samedi 14 mai à 18:00

A l’occasion du bicentenaire de la mort du chimiste savoyard Claude Louis Berthollet (1748-1822), les Amis du musée de la chimie évoquent cet éminent scientifique, ses travaux, ses relations avec les savants de son époque : Lavoisier, Schelle, Monge. En s’inspirant des gestes des lavandières qui blanchissent leur linge en l’exposant au soleil, Il travaille à l’élaboration de produits chlorés et sera le précurseur de la découverte de l’eau de Javel. Il sera le premier à décomposer l’ammoniac et inventera la formule d’élaboration du chlorate de potassium à des fins explosives.

Entrée et participation libre, places limitées, inscription conseillée

A l’occasion du bicentenaire de la mort du chimiste savoyard Claude-Louis Berthollet (1748-1822). Musée de la chimie Le Clos Jouvin 100, montée de la Creuse, 38560 Jarrie Jarrie Isère

