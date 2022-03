« HISTOIRE COMMUNE ET MEMOIRES PARTAGEES : Colonisation et décolonisation » Fonds documentaire Tissé métisse – Bâtiment “Ateliers et Chantiers de Nantes” Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Fonds documentaire Tissé métisse – Bâtiment “Ateliers et Chantiers de Nantes”, le mercredi 6 avril à 18:30

Cette conférence invite à dépasser les oppositions stériles entre Histoire et Mémoire. A dépasser également les polémiques se rapportant trop souvent aux expressions : guerre de mémoire, concurrence des mémoires, creux ou trop plein mémoriel, etc. Aborder le sujet “histoire commune et mémoires partagées” sous le prisme de la lutte contre les discriminations. En s’inspirant à la fois d’une phrase de Catherine Coquery-Vidrovitch : « _Les enfants français quelle que soit leur couleur, doivent connaitre l’histoire africaine_ » et d’une magnifique injonction d’Edouard Glissant « _Nous devons apprendre à nous souvenir ensemble_ ». En présence de * **Catherine Coquery-Vidrovitch**, historienne spécialiste de l’Afrique et professeure émérite de l’Université de Paris. Ses travaux portent sur les enjeux politiques de la colonisation ainsi que sur le concept d’impérialisme et de capitalisme en Afrique. * **Sébastien Ledoux**, chercheur en histoire contemporaine au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des enjeux de mémoire. En partenariat avec [Mémoire de l’Outre-Mer](https://www.outremer44.com/)

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Sur présentation d’un passe sanitaire valide. Réservation conseillée

Conférence du cycle Univer’Cité au Fonds documentaire Tissé Métisse Fonds documentaire Tissé métisse – Bâtiment “Ateliers et Chantiers de Nantes” 2 bis boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:30:00

