Histoire & Cie Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Histoire & Cie Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer, 23 mars 2022, Brunoy. Histoire & Cie

Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer, le mercredi 23 mars à 16:00 Sur inscription

Venez écouter des histoires autour de la différence. La séance sera suivie d’une activité en rapport avec la lecture (coloriage, jeu, création… surprise en fonction de la séance !) Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer 2 rue Philisbourg Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T16:00:00 2022-03-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brunoy, Essonne Autres Lieu Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer Adresse 2 rue Philisbourg Ville Brunoy lieuville Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer Brunoy Departement Essonne

Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer Brunoy Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brunoy/

Histoire & Cie Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer 2022-03-23 was last modified: by Histoire & Cie Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer 23 mars 2022 Brunoy Médiathèque Le nu@ge bleu Tomi Ungerer Brunoy

Brunoy Essonne