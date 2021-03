Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Histoire à cirquer – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Histoire à cirquer – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 19 mars 2021-19 mars 2021, Nantes. 2021-03-19

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Une histoire à cirquer, une aventure francophone Il y a un an, le Kreiz, un bateau qui faisait la liaison entre les îles bretonnes, est parti faire une seconde vie dans l’océan Indien, comme le chapiteau de cirque qui était dans son ventre parmi ses bagages. Depuis, Hetsika s’est plongé dans le monde du cirque malgache en construisant un pont entre l’école « L’aléa des Possibles » à Antananarivo et le « Cirque de Babel » à Nantes. L’artiste Anaïs Veignant nous témoignera son aventure singulière de rencontres, formation et la préparation d’un spectacle avec les jeunes formateurs-artistes circassiens malgaches. Une histoire à suivre… Par Hetsika à Nantes et L’Aléa des possibles. Rendez-vous en ligne sur vimeo.com Vendredi 19 mars 2021 à 19h Public · Tout le monde (avec ou sans compte Facebook) Dans le cadre de Nantes en Francophonie EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Ville Nantes