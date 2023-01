Histo party : collecte de mémoire et mini-conférences Airvault Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault Catégories d’Évènement: Airvault

Le mercredi 5 avril à la salle des fêtes de Soulièvres, la commune d'Airvault proposera sa deuxième histo party. Autour de la thématique « Airvault et son histoire industrielle », chacun est invité à aider les chercheurs de l'université de Poitiers en venant témoigner et/ou déposer cartes postales, coupures de journaux, plans et documents divers… Ils seront numérisés puis rendus immédiatement. Les informations recueillies serviront à affiner la mémoire ouvrière des entreprises Airvaudaises emblématiques, en activité ou non, et leur employés, ou encore localiser des bâtiments disparus… Ces donnée seront intégrées en temps réel à l'Atlas Numérique de la Nouvelle Aquitaine, carte historique interactive. Dans le même temps, des minis conférences animeront l'après-midi. Informations : 05 49 64 70 13 / patrimoine@airvault.fr

