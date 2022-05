Hissez l’Etoile – Festival de cirque Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil

Hissez l’Etoile – Festival de cirque Plobannalec-Lesconil, 3 juin 2022, Plobannalec-Lesconil. Hissez l’Etoile – Festival de cirque Place de la résistance Chapiteau Plobannalec-Lesconil

2022-06-03 – 2022-06-06 Place de la résistance Chapiteau

Plobannalec-Lesconil Finistère Hissez l’Étoile est un festival annuel co-organisé par l’association, en partenariat avec la mairie de Plobannalec-Lesconil et Loctudy, à l’occasion de la clôture des ateliers réguliers de la saison. Sur trois jours festifs (quatre jours cette année), il rassemble les enfants des ateliers de l’association afin de présenter au public une restitution de leur année de cirque. Temps de rencontre entre parents, animateurs, structures partenaires, enfants des différents ateliers, bénévoles de l’association, il constitue l’occasion pour tout un chacun de découvrir les aspects associatifs et créatifs de l’école, en dehors des temps d’atelier. +33 6 62 23 47 35 http://naphtaline.fr/ Hissez l’Étoile est un festival annuel co-organisé par l’association, en partenariat avec la mairie de Plobannalec-Lesconil et Loctudy, à l’occasion de la clôture des ateliers réguliers de la saison. Sur trois jours festifs (quatre jours cette année), il rassemble les enfants des ateliers de l’association afin de présenter au public une restitution de leur année de cirque. Temps de rencontre entre parents, animateurs, structures partenaires, enfants des différents ateliers, bénévoles de l’association, il constitue l’occasion pour tout un chacun de découvrir les aspects associatifs et créatifs de l’école, en dehors des temps d’atelier. Place de la résistance Chapiteau Plobannalec-Lesconil

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plobannalec-Lesconil Autres Lieu Plobannalec-Lesconil Adresse Place de la résistance Chapiteau Ville Plobannalec-Lesconil lieuville Place de la résistance Chapiteau Plobannalec-Lesconil Departement Finistère

Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plobannalec-lesconil/

Hissez l’Etoile – Festival de cirque Plobannalec-Lesconil 2022-06-03 was last modified: by Hissez l’Etoile – Festival de cirque Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 3 juin 2022 finistère Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil Finistère