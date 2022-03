Hissez les voiles à Dieppe ! Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Le Cercle de la Voile de Dieppe vous invite à participer à une sortie en mer à la demi-journée sur un voilier habitable. Au départ du port de Dieppe, où se croisèrent au fil des siècles aventuriers, corsaires, explorateurs ou encore armateurs, vous apprendrez ou vous vous perfectionnerez aux techniques de conduite d’un voilier en toute sécurité et découvrirez l’environnement marin. A partir de 14 ans – Durée : 3h30

