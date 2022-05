Hissez Haut Mousaillon Centre KER AVEL, 11 juillet 2022, .

Hissez Haut Mousaillon

du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet à Centre KER AVEL

Tu aimes créer, imaginer, bricoler ? Alors ce séjour est fait pour toi ! La mer recèle des trésors ! Tu créeras tout au long du séjour à partir d’éléments naturels récupérés ou rejetés par la mer des objets en tout genre. Il te faudra un peu de folie et beaucoup de curiosité pour observer le milieu marin et créer à partir des trésors de la plage de Plougasnou. Tu vivras des vacances exceptionnelles, les pieds dans l’eau, et tu apprendras à connaître ton environnement pour avoir envie de mieux le protéger. Les activités L’équipe d’animation du centre « KER AVEL », propose aux enfants de prendre en main leurs vacances. Chaque enfant pourra s’exprimer et faire part de ses envies, et ensemble, animateurs et enfants décideront de l’organisation du séjour. Les activités possibles sont : découverte du bord de mer, bateau, kayak, baignade, camping, pêche, activités manuelles et artistiques, journal, création de cerf-volant… Le certificat d’aisance aquatique est indispensable pour la pratique d’activités nautiques. Les enjeux pédagogiques et éducatifs du séjour : Développement durable et transition écologique : – découvrir un milieu par une approche sensorielle, – décrire un paysage en donnant aux enfants les moyens de l’observer, – étudier la faune et la flore du bord de mer, – sensibiliser les enfants à une attitude responsable : respect des lieux, de la vie, des autres; – observer et reconnaître quelques animaux caractéristiques du bord de mer, – explorer le monde et la matière (air, terre et mer), – observer quelques phénomènes naturels : météorologiques, géographiques, marées ; – favoriser le bien être dans le centre, – favoriser l’hygiène corporelle et alimentaire, – permettre une moindre dépendance vis à vis de l’adulte , – partager des moments de veillées. Activités physiques et sportives : les activités physiques et sportives mises en place dans nos séjours reste toujours un moyen pour découvrir son environnement. – Le Kayak par exemple, en plus d’être une activité qui travail le bien être physique et la confiance en soi, permettra d’avoir quelques notions sur le port, le balisage, les oiseaux marins…, – Les randonnées ou courses d’orientations, permettront également d’abordes des notions d’histoire, de patrimoine… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 599,50 €

Adopter la Pep Attitude face à la mer!

Centre KER AVEL 22, promenade de la Méloine Primel Trégastel, 29630 PLOUGASNOU



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

