Hisse et ho Petit roi ! Douyou Démone La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, mercredi 10 avril 2024.

Un petit roi rêve d’océan, de rencontrer la baleine et par dessus tout de devenir grand. Comme il est très curieux , il pose des tas de questions à sa mère :

« Dis maman, les p’tits bateaux qui vont sur l’eau, ont-ils des jambes ? « Dis maman, c’est vrai que la baleine mange les enfants ?…». Sa mère poète lui chante de douces mélodies, danse la vie et lui répond vaguement. Alors le petit roi décide de prendre le large pour rencontrer le cétacé, qui sait tout. Dans l’antre de la baleine, il entend l’ histoire d’un petit crabe enragé, plus fort que : le soleil, les nuages, le vent et la dune millénaire. Puis celle, tout aussi cocasse, d’une grenouille qui boit toute l’eau de la terre, pour devenir extraordinaire… Sa curiosité apaisée, le p’tit roi grandi, retourne auprès de sa mère réjouie.

Douyou Démone est une conteuse malicieuse. Depuis 15 ans, elle raconte des histoires qui l’amusent et qui la touchent pour émouvoir petits et grands. Formée au théâtre par le Théatre 2 l’Acte à Toulouse, au Clown par le Bataclown et au Conte par Colette Migné, elle continue à nourrir son art en pratiquant différentes disciplines.

Site : https://douyoudem.wixsite.com/douyou-demone

